В Рубцовском районе выбрали главу

Петр Афанасьев Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

23 декабря на сессии районного Собрания депутатов выбрали главу Рубцовского района.

Кандидата Петра Афанасьева единогласно поддержали все 28 присутствующих депутатов. Рубцовский район он знает, как свои пять пальцев, так как возглавляет его с 2004 года. Новый срок его полномочий также составит пять лет.

Справка КП

Петр Иванович Афанасьев родился 15 января 1957 года в р.п. Топчиха Алтайского края. Имеет высшее образование по специальности «инженер-строитель» (АлтГТУ).