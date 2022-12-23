Очередной порыв водопровода произошел в Барнауле

Коммунальная авария в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Ночью 23 декабря жители Центрального района Барнаула остались без холодной воды из-за очередной аварии на сетях.

«Нештатная ситуация», как ее назвали в администрации района и барнаульском водоканале, произошла сети диаметром 400 мм в переулке Малом Прудском, 38. В результате без воды остались ряда домов на улице Чернышевского, проезда Сельского, улицы Партизанской и переулка Колхозного.

Аварийная бригада устраняет последствия. Вместе с тем, местные жители говорят, что пять дней назад здесь уже велись ремонтные работы и вот опять.

До момента завершения аварии подвоз питьевой воды для населения осуществляется по заявкам: 500-101.