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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 6:39

Массовая авария произошла в Барнауле 23 декабря

При этом никто не пострадал
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
ДТП утром 23 декабря в Барнауле. Скриншот страницы "Инцидент Барнаул"

ДТП утром 23 декабря в Барнауле. Скриншот страницы "Инцидент Барнаул"

Утром 23 декабря в Барнауле произошла массовая авария с одним-единственным зачинщиком.

Как сообщили в группе «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ГИБДД, 43-летний водитель Hyundai Solaris в пути своего следования «собрал» автомобили Toyota Carina, Chevrolet klan, Mazda Premacy и Suzuki Grand Vitara. После этого он попытался продолжить движение, но на пересечении улиц Трактовой и Дальней залетел под стоящую фуру.

– В результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются, - добавляют в полиции.