На Алтае пьяный угонщик сделал сальто на чужой машине

Полицейские также нашли уганную машину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Красногорском районе Алтайского края задержали угонщика, который пьяный сделал сальто на чужой машине.

Заявление в полицию принес 32-летний житель Бийска. Он рассказал, что кто-то угнал его Nissan, который был припаркован на одной из улиц районного центра Красногорское. Предполагаемого угонщика вычислили достаточно быстро.

– Им оказался ранее судимый, не работающий местный житель 1985 года рождения, который дал признательные показания, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Подозреваемый признался, что накануне выпивал вместе с хозяином машины, а после того, как тот уснул, он забрал у него ключи и решил съездить за новой порцией горячительных напитков. Однако в пути не справился с управлением, опрокинулся и слетел в кювет. После этого он просто сбежал в места аварии.

– Машина была обнаружена сотрудниками полиции в исправном техническом состоянии, похищено из нее ничего не было, - добавляют в полиции.

По факту угона возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.