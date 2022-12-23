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НовостиОбщество23 декабря 2022 3:12

Больше 7 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Барнаула ночью 23 декабря

Днем техника продолжит работать
Источник:kp.ru
Дорожная техника работает в круглосуточном режиме

Дорожная техника работает в круглосуточном режиме

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В ночь на 23 декабря в Барнауле работала дорожная техника, которая вывезла с улиц краевой столицы больше семи тысяч кубометров снега.

В связи со сложившимися погодными условиями дорожники продолжают работать в круглосуточном режиме. После уборки снега они покрывают проезжую часть противогололедными материалами. За прошедшую ночь было израсходовано 277 тонн песчано-соляной смеси. Крутые спуски и подъемы обрабатывали отдельно: для этого использовали отсев дробления горных пород.

Сегодня днем на дорогах будут работать почти 160 единиц техники и больше 1400 дорожных рабочих и дворников.