Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 декабря 2022 2:49

В Барнауле коммунальщики и дорожники пытаться состыковать план работ

Это необходимо для продуктивной работы
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
В следующем году запланировано строительство новых дорог

В следующем году запланировано строительство новых дорог

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула прошло совместное совещание коммунальщиков и дорожников, на котором они обсуждали план работ на 2023 год.

– В 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» построят дорогу по улице 65 лет Победы, а также будет отремонтировано 12 дорожных участков, - напоминают в мэрии.

Для того чтобы строительство и ремонт были надежными и действительно качественными, все заинтересованные стороны решили состыковать свои планы. Ресурсоснабжающие организации должны составить свой план по прокладке коммуникаций и до конца января 2023 года сообщить о них в дорожный комитет. После этого будет составлена карта синхронизации работ.