В Барнауле коммунальщики и дорожники пытаться состыковать план работ

В следующем году запланировано строительство новых дорог Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула прошло совместное совещание коммунальщиков и дорожников, на котором они обсуждали план работ на 2023 год.

– В 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» построят дорогу по улице 65 лет Победы, а также будет отремонтировано 12 дорожных участков, - напоминают в мэрии.

Для того чтобы строительство и ремонт были надежными и действительно качественными, все заинтересованные стороны решили состыковать свои планы. Ресурсоснабжающие организации должны составить свой план по прокладке коммуникаций и до конца января 2023 года сообщить о них в дорожный комитет. После этого будет составлена карта синхронизации работ.