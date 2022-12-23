На прибрежном участке в Барнауле хотят построить 10-этажную панельку

Проект дома. Скриншот страницы сайта ИА "Толк"

Градостроительный совет Барнаула рассмотрел проект 10-этажного панельного дома, который хотят построить на прибрежном пустыре.

– Она расположилась по ул. Гоголя, 25а (пересечение с пр. Комсомольским) на участке, который долго пустовал после сноса ветхих частных построек, - пишет «Толк».

Проект представил архитектор Сергей Черепанов. Сама земля принадлежит компании «Стройком». Она занимается возведением точечных зданий. Ее новый дом представляет собой одну блок-секцию на 83 одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

– Дом будет выполнен из сборных железобетонных панелей. Фасады вентилируемые, их облицуют фиброцементными панелями. Наружные стены первого этажа планируют облагородить бетонным кирпичом, – пояснил Черепанов.

В будущем застройщик намерен выкупать соседние участки и создавать настоящий жилой комплекс.