23 декабря в Барнауле отключат несколько важных светофоров

Светофоры отключили временно Фото: Анна СЕМИНА

В пятницу, 23 декабря, в Барнауле отключат несколько светофорах на двух больших улицах – проспекте Комсомольском и Змеиногорском тракте.

По данным мэрии, уже отключены и вновь запустят только в 16.00 светофоры на пересечении Комсомольского с улицей Советской, Профинтерна и Союза Республик.

– Также с 13.00 до15.00 часов, отключат светофор на Змеиногорском тракте в районе Телецентра, - добавляют в городской администрации.

Отключение произвели для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Водителям и пешеходам следует быть предельно осторожными и ориентироваться на дорожные знаки.