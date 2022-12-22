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НовостиОбщество22 декабря 2022 13:10

До -29 градусов похолодает в Алтайском крае

Местами выпадет снег
Герман Архаров
В утренние часы местами изморозь

В утренние часы местами изморозь

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 23 декабря в Алтайском крае серьезно похолодает. Столбики термометров покажут -24…-29, местами -15…-20 градусов, сообщает алтайский Гидрометцентр.

Ночью местами выпадет небольшой снег, метели. В утренние часы местами изморозь.

Днем 23 декабря в Алтайском крае прогнозируют -16…-21, местами -10…-15 градусов. В регионе будет преимущественно без осадков, по востоку небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. Подует юго-западный ветер, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.