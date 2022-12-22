Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 декабря 2022 11:03

Барнаул встал в 10-балльных пробках 22 декабря

Заторы наблюдаются в разных районах города
Герман Архаров
Барнаул сковали заторы

Барнаул сковали заторы

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 22 декабря Барнаул сковали серьезные заторы. Согласно сервису «Яндекс.Пробки» они достигли 10 баллов.

Заторы наблюдаются в разных районах города. В центре Барнаула традиционно пробки на проспектах Строителей, Красноармейском и Ленина, а также улице Челюскинцев, переулке Ядринцева и других участках.

Кроме того, вечером 22 декабря пробки наблюдаются на улицах Власихинской, Попова, Малахова и проспекте Космонавтов. Движение затруднено и на других участках.