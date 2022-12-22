Барнаул встал в 10-балльных пробках 22 декабря

Барнаул сковали заторы Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 22 декабря Барнаул сковали серьезные заторы. Согласно сервису «Яндекс.Пробки» они достигли 10 баллов.

Заторы наблюдаются в разных районах города. В центре Барнаула традиционно пробки на проспектах Строителей, Красноармейском и Ленина, а также улице Челюскинцев, переулке Ядринцева и других участках.

Кроме того, вечером 22 декабря пробки наблюдаются на улицах Власихинской, Попова, Малахова и проспекте Космонавтов. Движение затруднено и на других участках.