Четыре алтайских музея модернизируют в 2023 году

Музей Шукшина Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году на оснащение музеев Алтайского края выделят более 20 млн рублей. Об этом сообщает минкультуры региона.

В следующем году федеральную поддержку получат Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина, Славгородский городской краеведческий музей, Новоалтайский, а также Рубцовский краеведческий музеи.

В частности, в музее-заповеднике в Сростках хотят купить новинки мультимедиа, среди которых интерактивный сенсорный стол для детей, аудиобоксы и другое. Также там появятся тактильные картины.

Славгородский краеведческий музей планирует купить голографическую фигуру Петра Столыпина, создать интерактивную диораму о быте и культуре переселенцев, а также интерактивную книгу, посвященную Великой Отечественной войне.