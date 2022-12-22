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НовостиОбщество22 декабря 2022 8:10

Еще один светофор установят на улице 2-й Строительной в Барнауле

Так хотят решить проблему с пробками
Герман Архаров
После установки светофора специалисты проанализируют дорожную ситуацию

После установки светофора специалисты проанализируют дорожную ситуацию

Фото: Олег УКЛАДОВ

Для борьбы с пробками на улице Строительной 2-й в Барнауле в январе установят дополнительный светофор. Об этом сообщает мэрия.

Решение приняли на совещании, которое прошло в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула совместно с сотрудниками ГИБДД.

После установки светофора специалисты проанализируют дорожную ситуацию, чтобы решить, оставлять ли нововведение в будущем.

Пока новая схема движения на данном участке будет действовать на время реконструкции путепровода по проспекту Ленина. При этом выезд с улицы Строительной 2-й на улицу Советской Армии и проспект Строителей сохранят.