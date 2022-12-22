Бюджет на 2023 год утвердили в Рубцовске

Доходы составили 3,288 млрд рублей, столько же и расходы Фото: АКЗС

22 декабря депутаты горсовета Рубцовска утвердили бюджет на 2023 год. Об этом сообщает АКЗС.

Доходы составили 3,288 млрд рублей, столько же и расходы. Дефицит, согласно принятому документу, равен нулю. В прошлом году доходы и расходы составили 2,830 млрд рублей, а дефицит– 50 млн рублей.

Доля собственных доходов бюджета на 2023 год составила 21%. Депутаты отметили необходимость увеличения доли собственных доходов, контроля за реализацией программ по строительству и реконструкции.

Бюджет Алтайского края, как и Рубцовск и Рубцовска, спланирован с учетом сохранения всех социальных выплат, а также реализации планов экономического развития.

21 присутствующий на сессии депутат проголосовал за документ, один человек воздержался.

Кроме того, депутаты решили начинать сессии с гимна РФ.

Ранее мы писали, что 25 ноября на сессии Алтайского краевого Заксобрания окончательно утвердили бюджет региона на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов.