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НовостиОбщество22 декабря 2022 5:05

В Новоалтайске мужчина с ножом напал на офис микрофинансовой организации

Подозреваемого задержали
Герман Архаров
В руках мужчины был нож

В руках мужчины был нож

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новоалтайске мужчина ворвался в один из офисов микрофинансовой организации с ножом. Вскоре подозреваемого задержали, сообщает региональное управление МВД.

Как установили полицейские, в офис организации вошел неизвестный мужчина. Он угрожал сотруднику ножом и забрал 4200 рублей и убежал.

Через некоторое время сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался гражданин 1976 года рождения. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что успел потратить деньги.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о разбое.