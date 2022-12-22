За 11 месяцев Алтайский край посетили почти 2 млн туристов

Спрос на отдых в регионе восстановился Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала 2022 года Алтайский край успели посетить около 1,8 миллионов человек. Об этом рассказал Евгений Дешевых, начальник регионального управления по развитию туризма.

По словам чиновника, в течение года Алтайский край входил в топовые позиции различных рейтингов, оценивающих территории по популярности у туристов.

Спрос на отдых в регионе восстановился и постепенно возвращается к допандемийным показателям. тогда цифра составляла 2 миллиона человек.

Ранее мы писали, что наибольшим спросом пользлвался средний ценовой сегмент с хорошим качеством сервиса.