Евгений Юрьев вновь стал главой Михайловского района

За него единогласно проголосовали депутаты Фото: Олег УКЛАДОВ

Главой Михайловского района Алтайского края во второй раз избрали Евгения Юрьева. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона

За кандидатуру Евгения Юрьева единогласно проголосовали районные депутаты. Срок полномочий избранного главы района - 5 лет. Он займет этот пост во второй раз.

Известно, что Евгений Юрьев родился 1 января 1976 года в селе Ключи. С 2012 года был главой администрации Михайловского сельсовета, с 2015 года - первый замглавы администрации района. В 2017 году его впрервые избрали главой Михайловского района.