Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 декабря 2022 3:11

Евгений Юрьев вновь стал главой Михайловского района

Срок полномочий избранного главы района - 5 лет
Герман Архаров
За него единогласно проголосовали депутаты

За него единогласно проголосовали депутаты

Фото: Олег УКЛАДОВ

Главой Михайловского района Алтайского края во второй раз избрали Евгения Юрьева. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона

За кандидатуру Евгения Юрьева единогласно проголосовали районные депутаты. Срок полномочий избранного главы района - 5 лет. Он займет этот пост во второй раз.

Известно, что Евгений Юрьев родился 1 января 1976 года в селе Ключи. С 2012 года был главой администрации Михайловского сельсовета, с 2015 года - первый замглавы администрации района. В 2017 году его впрервые избрали главой Михайловского района.