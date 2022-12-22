Компания «Эвалар» поддержала более 100 домов престарелых

«Эвалар» не первый год сотрудничает с фондом «Старость в радость» Фото: ЗАО «Эвалар»

Более 200 000 единиц антисептических средств были переданы фармацевтической компанией «Эвалар» домам престарелых, находящимся под шефством благотворительного фонда «Старость в радость». Помощь была направлена в более чем 100 домов престарелых и иных социальных учреждений от Воронежской области до Республики Бурятия.

Пожилые и люди с ограниченными возможностями, а также сотрудники фонда и волонтеры нуждаются в индивидуальных средствах защиты, которые для них являются предметом первой необходимости. «Эвалар» не первый год сотрудничает с фондом «Старость в радость» – в декабре 2020 года 50 000 средств индивидуальной защиты были переданы подопечным Фонда в Сибирском Федеральном округе.

«Старость в радость» был создан в 2011 году и сейчас под его опекой пожилые люди и люди с инвалидностью по меньшей мере в 65 регионах страны. Фонд поддерживает более 600 домов престарелых и психоневрологических интернатов по всей стране, а также людей, живущих дома.

Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда «Старость в радость»: «Уже более 10 лет мы ведем проекты, связанные с медициной и уходом, и постоянно сталкиваемся с дефицитом качественных индивидуальные средства защиты и гигиены. Поэтому помощь компании «Эвалар»очень своевременна. Хорошее дело с надежными профессиональными партнерами приносит вдвое больше пользы. Огромное всем спасибо!»

Исполнительный директор компании «Эвалар» Владимир Хлунов отметил: «Считается, что отношение к пожилым людям – это зеркало цивилизованности любого общества. Мы не первый раз сотрудничаем с фондом «Старость в радость», а поддержка его подопечных в канун Нового года уже становится для нас доброй традицией. Мы надеемся, что нетоксичные антисептики, которые мы передаем в этот раз, позволят сохранить хрупкое здоровье пожилых людей, а персонал и волонтеры фонда будут чувствовать себя более защищенными».