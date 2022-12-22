Похолодание и сильный ветер прогнозируют в Алтайском крае 22 декабря

В Барнауле днем в четверг ожидается -7…-9 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 22 декабря, в Алтайском каре испортится погода. В регионе похолодает и усилится ветер, на дорогах будут снежные заносы. Об этом предупреждают в алтайском Гидрометцентре.

В крае температура воздуха составит -4…-9 по западу местами -12…-17 градусов. В течение дня похолодает. Выпадет небольшой, местами умеренный снег, также не исключены метели. Будет дуть западный ветер, местами возможны порывы 15-20 м/с, по югу и востоку местами еще сильнее - 25-28 м/с.

В Барнауле днем в четверг ожидается -7…-9 градусов. Небольшой снег, метель. В первой половине дня возможны порывы ветра 15-20 м/с.

В региональном управлении МЧС призывают жителей и гостей края быть особенно осторожными в дороге. В помощь местным подразделениям, которые несут дежурство, сформировали и направили две группы из Барнаула. Специалисты обеспечат безопасность на участках, где в условиях непогоды наиболее высок риск происшествий.