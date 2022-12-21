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НовостиОбщество21 декабря 2022 12:56

Еще на четырех улицах Барнаула запретят стоянку для очистки дорог от снега

Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям
Александра Сапожкова
К установке соответствующих дорожных знаков приступят с 12 января

К установке соответствующих дорожных знаков приступят с 12 января

Фото: Александра Сапожкова

В Барнауле еще на четырех участках запретят стоянку и остановку транспорта для очистки дорог от снега, сообщили в мэрии.

К установке соответствующих дорожных знаков приступят с 12 января 2023 года на следующих улицах:

- Северо-Западная (от пр. Ленина до пр. Калинина),

- Западная 10-ая (от ул. Титова до здания №60 по ул.Э. Алексеевой) с 21 до 6 часов,

- Солнцева (от здания №9 до здания №7) с 21 часа до 6 часов,

- А. Петрова (от ул. Шукшина до здания №239 по ул. А.Петрова) с 22 часов до 6 часов.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ограничениям и не препятствовать работе снегоуборочной техники.