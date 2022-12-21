Рубцовск Фото: Олег УКЛАДОВ

Троих рубцовских перевозчиков подозревают в сговоре цен на проезд. Они одномоментно подняли стоимость проезда до 30 рублей, сообщили в краевом УФАС.

Цены повысились с 1 ноября этого года на маршрутах №6к, №14, №1Т, №3, №12. По этому поводу в УФАС поступило обращение от депутата краевого Заксобрания Андрея Чернобая.

- Такое ценовое поведение с точки зрения антимонопольного законодательства имеет признаки ценового сговора, так как повышение стоимости на одну величину не может быть экономически обоснованным для каждого ИП, - отметили в ведомстве.

В действиях перевозчиков усматривается нарушение Закона о защите конкуренции. Первое заседание по делу состоится 25 января 2023 года.