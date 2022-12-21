ВТБ сохранит дисконт по программе льготной ипотеки

Заемщики смогут получить жилищный кредит с дисконтом 0,3 пп при оформлении онлайн-заявки или использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке.

По поручению президента РФ программа «Ипотеки с господдержкой», запущенная в апреле 2020 года, будет продлена до середины 2024 года. При этом ставка по программе составит не более 8%. Первые сделки по новым условиям банк готов проводить уже в начале января.

«Льготные программы не только оказывают поддержку заемщикам и застройщикам, но и являются драйвером всего ипотечного рынка – в этом году по ним проходит каждая вторая сделка, поэтому решение об их модернизации стало для отрасли главным событием декабря. Мы стремимся к тому, чтобы даже с учетом повышения ставки по госпрограмме она оставалась максимально доступной для клиентов, поэтому приняли решение сохранить все ранее действовавшие по ней дисконты. Выдачи по новым условиям стартуют уже с начала января, подать заявки можно будет как в онлайн-каналах, так и в офисах банка», – прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

По оценке банка, в этом году российские заемщики могут оформить жилищных кредитов на сумму 4,7 трлн рублей, а в следующем сохранят высокий уровень спроса за счет продления господдержки. При этом по льготным программам в 2023 г. ожидается рост выдач: до 1,2 трлн рублей по ипотеке с господдержкой и до 900 млрд рублей – по «семейной», которая будет расширена на семьи с двумя детьми до 18 лет.