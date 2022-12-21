На Алтае супруги из ДНР не могут получить законную пенсию

Сейчас супруги получают минимальную пенсию Фото: Олег УКЛАДОВ

Супруги из ДНР, которые сейчас проживают в Крутихинском районе Алтайского края, не могут получить законную пенсию. Причина – документы, подтверждающие трудовой стаж, остались на прежнем месте жительства, сообщили в реготделении партии «Справедливая Россия – За Правду».

Семья приехала в Алтайский край в 2014 году. Тогда в Донецкой Народной Республике разбомбили их дом. В 2015 году супруги получили гражданство. Но пенсию им начислили минимальную. По словам супругов, они обращались в Пенсионный фонд, чтобы там сделали запрос в архив поселка Старобешево, где находятся сведения. В ноябре 2022 года ПФР сообщил, что ответа на запрос не поступило. На просьбу заявителей обратиться повторно, им ответили, чтобы делали это самостоятельно.

Тогда семья обратилась за помощью к депутату Госдумы Александру Терентьеву. Он направил запрос в Пенсионный Фонд на имя врио председателя правления ПФР Сергея Чиркова.