Под Барнаулом волонтеры помогли разродиться хаски, которая мучилась больше суток

Операция собаке в итоге не понадобилась
Фото: Олег УКЛАДОВ
Под Барнаулом новосибирские волонтеры помогли родить хаски, которая не могла ощениться больше суток, сообщает НГС.
Собака жила в заброшенной будке у заброшенного дома, поэтому помочь ей просто было некому. Волонтерам пришлось проехать почти 300 километров. Они поставили беременной собаке обезболивающее и увезли ее в клинику. Операция собаке в итоге не понадобилась.
- Роды прошли успешно, и теперь нам нужно найти для восьмерых щенят достойные семьи, - говорят волонтеры.
Отмечается, что матери щенят дали красивое имя Тиара.