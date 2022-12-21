Под Барнаулом волонтеры помогли разродиться хаски, которая мучилась больше суток

Операция собаке в итоге не понадобилась Фото: Олег УКЛАДОВ

Под Барнаулом новосибирские волонтеры помогли родить хаски, которая не могла ощениться больше суток, сообщает НГС.

Собака жила в заброшенной будке у заброшенного дома, поэтому помочь ей просто было некому. Волонтерам пришлось проехать почти 300 километров. Они поставили беременной собаке обезболивающее и увезли ее в клинику. Операция собаке в итоге не понадобилась.

- Роды прошли успешно, и теперь нам нужно найти для восьмерых щенят достойные семьи, - говорят волонтеры.

Отмечается, что матери щенят дали красивое имя Тиара.