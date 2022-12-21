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НовостиДом. Семья21 декабря 2022 7:46

Под Барнаулом волонтеры помогли разродиться хаски, которая мучилась больше суток

Теперь им предстоит пристроить восемь щенят
Александра Сапожкова
Операция собаке в итоге не понадобилась

Операция собаке в итоге не понадобилась

Фото: Олег УКЛАДОВ

Под Барнаулом новосибирские волонтеры помогли родить хаски, которая не могла ощениться больше суток, сообщает НГС.

Собака жила в заброшенной будке у заброшенного дома, поэтому помочь ей просто было некому. Волонтерам пришлось проехать почти 300 километров. Они поставили беременной собаке обезболивающее и увезли ее в клинику. Операция собаке в итоге не понадобилась.

- Роды прошли успешно, и теперь нам нужно найти для восьмерых щенят достойные семьи, - говорят волонтеры.

Отмечается, что матери щенят дали красивое имя Тиара.