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НовостиОбщество21 декабря 2022 7:05

Из-за предпраздничных мероприятий в Барнауле осложнена дорожная обстановка

Водителей просят с пониманием отнестись к временным сложностям
Александра Сапожкова
С 21 декабря в театре драме начались новогодние спектакли

С 21 декабря в театре драме начались новогодние спектакли

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осложнена дорожная обстановка из-за большого количества предпраздничных мероприятий, а также в связи с работой снегоуборочной техники и перекрытием моста на Новом рынке. Об этом сообщили в мэрии.

- В городе в частности проходят новогодние представления для школьников. А с 21 декабря в театре драме начались еще и новогодние спектакли, которые должны посетить более 12 тысяч ребят со всего края, - сказали в администрации.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным сложностям.