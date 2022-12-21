Из-за предпраздничных мероприятий в Барнауле осложнена дорожная обстановка

С 21 декабря в театре драме начались новогодние спектакли Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осложнена дорожная обстановка из-за большого количества предпраздничных мероприятий, а также в связи с работой снегоуборочной техники и перекрытием моста на Новом рынке. Об этом сообщили в мэрии.

- В городе в частности проходят новогодние представления для школьников. А с 21 декабря в театре драме начались еще и новогодние спектакли, которые должны посетить более 12 тысяч ребят со всего края, - сказали в администрации.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным сложностям.