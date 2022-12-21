Барнаульцы заметили НЛО в небе над ТРЦ «Галактика»

Многие посчитали, что это оптическая иллюзия. Скриншот из паблика "Подслушано Барнаул" (vk.com/overhear_brn22)

Жители Барнаула сняли на фото НЛО, которое в вечернее время «зависло» над ТРЦ «Галактика». Снимок опубликовали в паблике «Подслушано Барнаул».

- Присмотритесь, на фото что-то в небе в виде летающей тарелки. Это не фотомонтаж, при фотосъемке глазу этого видно не было, - написал автор снимка.

В комментариях многие посчитали, что это либо оптическая иллюзия, либо какой-то обычный летательный аппарат:

- Это кто-нибудь с дроном баловался либо еще какой-нибудь оптический эффект.

- В 1990 летом у нас в городе однажды толпа народа точно также НЛО разглядывала. Как потом оказалось, это был метеозонд. Так и здесь, вполне какая-нибудь простая и обыденная вещь.

- Скорее всего, это отражение световой мачты в небе.

Другие не согласились с доводами – они уверены, что это действительно была летающая тарелка.

- Как минимум три человека видели одно и то же, и это было похоже на падающую звезду. Явно это никакие не спецэффекты!