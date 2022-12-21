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НовостиОбщество21 декабря 2022 5:43

В Горном Алтае на видео сняли очень редкое природное явление - снежные цилиндры

Для создания таких роликов природе требуются особые условия
Александра Сапожкова
Природа делает уникальные цилиндры почти так же, как катают снежные шары для снеговиков

Природа делает уникальные цилиндры почти так же, как катают снежные шары для снеговиков

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Горном Алтае на видео сняли уникальные ровные цилиндры, которые «скатала» сама природа.

- Мы наткнулись на них на поляне в Урлу-Аспаке. Следов людей или животных рядом до нас не было. Застали, как ветер катит несколько цилиндров, – написали очевидцы в телеграм-канале «Куся и Буба на Алтае».

Ученые говорят, что для создания таких роликов природе требуются особые условия: липкий снег, сильный ветер и не слишком низкая температура. При этом поверхность должна быть идеально ровной - даже выступающие из-под снега стебельки могут остановить снежный комочек. Природа делает уникальные цилиндры почти так же, как люди катают снежные шары для снеговиков.