В Горном Алтае на видео сняли очень редкое природное явление - снежные цилиндры

Природа делает уникальные цилиндры почти так же, как катают снежные шары для снеговиков Фото: Олег УКЛАДОВ

В Горном Алтае на видео сняли уникальные ровные цилиндры, которые «скатала» сама природа.

- Мы наткнулись на них на поляне в Урлу-Аспаке. Следов людей или животных рядом до нас не было. Застали, как ветер катит несколько цилиндров, – написали очевидцы в телеграм-канале «Куся и Буба на Алтае».

Ученые говорят, что для создания таких роликов природе требуются особые условия: липкий снег, сильный ветер и не слишком низкая температура. При этом поверхность должна быть идеально ровной - даже выступающие из-под снега стебельки могут остановить снежный комочек. Природа делает уникальные цилиндры почти так же, как люди катают снежные шары для снеговиков.