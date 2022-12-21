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НовостиПолитика21 декабря 2022 3:50

Чиновника из мэрии Барнаула назначили замминистра строительства и ЖКХ края

Станислав Цыро переходит в региональный Минстрой
Александра Сапожкова
Станислав Цыро

Станислав Цыро

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Председатель городского комитета по энергоресурсам Станислав Цыро переходит в Минстрой Алтайского края, сообщили в мэрии.

- Станислав Цыро освобожден от занимаемой должности. Такое решение принято в связи с его переходом на другую работу, - сказали в администрации Барнаула.

В должность заместителя министра строительства и ЖКХ Алтайского края он вступает с 21 декабря.

Отметим, пост главы комитета по энергоресурсам и газификации Цыро занимал с 4 июля 2022.