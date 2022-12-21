Чиновника из мэрии Барнаула назначили замминистра строительства и ЖКХ края

Станислав Цыро
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Председатель городского комитета по энергоресурсам Станислав Цыро переходит в Минстрой Алтайского края, сообщили в мэрии.
- Станислав Цыро освобожден от занимаемой должности. Такое решение принято в связи с его переходом на другую работу, - сказали в администрации Барнаула.
В должность заместителя министра строительства и ЖКХ Алтайского края он вступает с 21 декабря.
Отметим, пост главы комитета по энергоресурсам и газификации Цыро занимал с 4 июля 2022.