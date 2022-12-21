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НовостиОбщество21 декабря 2022 3:32

Владимир Путин вручил госнаграду врачу из Алтайского края

Валентина Игнатьева удостоена звания «Заслуженный врач РФ»
Александра Сапожкова
Вручение наград прошло в Екатерининском зале Кремля. Скриншот видеотрансляции kp.ru

Вручение наград прошло в Екатерининском зале Кремля. Скриншот видеотрансляции kp.ru

20 декабря алтайский врач анестезиолог-реаниматолог Валентина Игнатьева получила госнаграду от президента Владимира Путина. Специалист удостоена звания «Заслуженный врач РФ», передает «Катунь 24».

Валентина Ивановна работает в здравоохранении 54 года, 51 год она посвятила работе в Краевой клинической больнице. Доктор стояла у истоков организации анестезиологической службы в крае. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Анестезиология-реаниматология».

Отметим, что вручение наград прошло в Екатерининском зале Кремля