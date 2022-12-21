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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 2:52

Land Cruiser Prado и Mercedes не поделили дорогу в Барнауле

ДТП произошло вечером 20 декабря
Александра Сапожкова
Mercedes ехал по главной дороге на зеленый свет

Mercedes ехал по главной дороге на зеленый свет

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 20 декабря вечером произошла авария с участием дорогих иномарок. О ДТП сообщили очевидцы в телеграм-канале «В Курсе 22».

По словам свидетелей, автомобили столкнулись на пересечении пр. Комсомольского и ул. Интернациональной. Водитель Land Cruiser Prado начал поворот и оказался на встречной полосе, где «встретился» с Mercedes, едущим по главной дороге на зеленый свет.

- От удара Prado ударился правым боком о столб. Пострадавших нет, - отметили очевидцы.