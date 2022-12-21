Land Cruiser Prado и Mercedes не поделили дорогу в Барнауле

Mercedes ехал по главной дороге на зеленый свет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 20 декабря вечером произошла авария с участием дорогих иномарок. О ДТП сообщили очевидцы в телеграм-канале «В Курсе 22».

По словам свидетелей, автомобили столкнулись на пересечении пр. Комсомольского и ул. Интернациональной. Водитель Land Cruiser Prado начал поворот и оказался на встречной полосе, где «встретился» с Mercedes, едущим по главной дороге на зеленый свет.

- От удара Prado ударился правым боком о столб. Пострадавших нет, - отметили очевидцы.