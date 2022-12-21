В Барнауле с 1 января отменят проездной билет «Пенсионный лимитированный пригородный»

На многих маршрутах пригородного направления стоимость проезда снизится и станет единой по всему городу Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 января в Барнауле на многих маршрутах пригородного направления стоимость проезда снизится и станет единой по всему городу. В связи с этим отменяется тарифный план «Проездной билет «Пенсионный лимитированный пригородный», сообщили в МУП «Центртранс».

На предприятии подчеркнули, что пользователям, у которых этот тариф записан на личную транспортную карту, следует в начале нового года обратиться в киоски «Лига Пресс», «Союзпечать-Алтай» и «Роспечать-Алтай», чтобы изменить тарифный план. После этого карту можно будет пополнить на январь.

- Если пользователь не пополнял карту на декабрь, он может обратиться в киоск за изменением тарифа и пополнением карты с 15 декабря этого года, - отметили на предприятии.