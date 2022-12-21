Погода в Алтайском крае 21 декабря 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики рассказали о погоде на Алтае 21 декабря. Прогноз опубликован на сайте регионального Гидрометцентра.

По данным специалистов, температура будет держаться в переделах -4,-9 градусов, местами -3,+2. Утром изморозь, в конце дня местами по северо-западу небольшой снег, возможны метели.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, по югу местами порывы до 15-20 м/с.

22 и 23 декабря похолодает, местами будет наблюдаться -17,-25 градусов. При этом 22 декабря метели в некоторых районах продолжатся, а 23 декабря будет лишь небольшой снег.