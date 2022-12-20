Два международных наркоканала ликвидировали в Алтайском крае в 2022 году

Всего в уходящем году по материалам управления было возбуждено 201 уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В УФСБ России по Алтайскому краю подвели итоги работы в 2022 году. Как сообщили в пресс-службе управления, за год в регионе ликвидировали два международных канала.

Всего в уходящем году по материалам управления было возбуждено 201 уголовное дело. Всего по делам коррупционной, экстремистской, террористической направленности осудили 119 человек. Также выявлены и ликвидированы два международных наркоканала, оставлена деятельность шести межрегиональных наркогруппировок.

За год сотрудники УФСБ изъяли почти 40 кг наркотиков, 16 тысяч литров контрафакта, 49 пачек табака без лицензии, восемь единиц огнестрельного оружия, две гранаты, 1030 боеприпасов, 3,9 кг взрывчатки и четыре СВУ.

- Управлением предотвращено нанесение ущерба государству на сумму свыше 21,7 млрд рублей, наложено штрафов в размере более 282 млн рублей, обеспечено поступление в бюджеты всех уровней более 7,9 млрд рублей, - отметили в управлении.