Бийского воспитателя осудили за падение ребенка из окна второго этажа

Воспитатель оставила без присмотра пятилетнюю девочку Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске осудили воспитателя одного из детских садов города. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, женщина признана виновной в оказании небезопасных услуг.

1 июня прошлого года воспитатель оставила без присмотра пятилетнюю девочку. Малышка залезла на подоконник и упала из окна второго этажа. Девочка серьезно пострадала и долго находилась на лечении.

Женщина признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы условно на полтора года. Также с нее взыщут компенсацию морального вреда.