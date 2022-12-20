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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 10:36

Бийского воспитателя осудили за падение ребенка из окна второго этажа

Пятилетняя девочка получила серьезную травму
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Воспитатель оставила без присмотра пятилетнюю девочку

Воспитатель оставила без присмотра пятилетнюю девочку

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске осудили воспитателя одного из детских садов города. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, женщина признана виновной в оказании небезопасных услуг.

1 июня прошлого года воспитатель оставила без присмотра пятилетнюю девочку. Малышка залезла на подоконник и упала из окна второго этажа. Девочка серьезно пострадала и долго находилась на лечении.

Женщина признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы условно на полтора года. Также с нее взыщут компенсацию морального вреда.