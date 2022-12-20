Бийского воспитателя осудили за падение ребенка из окна второго этажа

Воспитатель оставила без присмотра пятилетнюю девочку
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Бийске осудили воспитателя одного из детских садов города. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, женщина признана виновной в оказании небезопасных услуг.
1 июня прошлого года воспитатель оставила без присмотра пятилетнюю девочку. Малышка залезла на подоконник и упала из окна второго этажа. Девочка серьезно пострадала и долго находилась на лечении.
Женщина признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы условно на полтора года. Также с нее взыщут компенсацию морального вреда.