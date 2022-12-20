Трамваи №7 и №9 на время изменили схемы движения

Это связано с отключением напряжения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле трамваи №7 и №9 временно изменили схемы движения. Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за отключения напряжения на участке Антона Петрова приостановили движение троллейбусов и трамваев.

На место аварии выехали электрики, движение трамваев и троллейбусов почти восстановлено. Рабочие продолжают устранять неисправности на сетях.

Двум трамваям пока пришлось изменить схему движения.

- Трамвай №7: Депо №3 - Малахова - Антона Петрова - далее по маршруту, обратно без заезда на Попова и Власихинскую;

- Трамвай №9: Докучаево - Попова - Космонавтов - Малахова - Антона Петрова - Северо-Западная - Калинина - Космонавтов - Попова - Докучаево.