Трамваи №7 и №9 на время изменили схемы движения

Это связано с отключением напряжения
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле трамваи №7 и №9 временно изменили схемы движения. Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за отключения напряжения на участке Антона Петрова приостановили движение троллейбусов и трамваев.
На место аварии выехали электрики, движение трамваев и троллейбусов почти восстановлено. Рабочие продолжают устранять неисправности на сетях.
Двум трамваям пока пришлось изменить схему движения.
- Трамвай №7: Депо №3 - Малахова - Антона Петрова - далее по маршруту, обратно без заезда на Попова и Власихинскую;
- Трамвай №9: Докучаево - Попова - Космонавтов - Малахова - Антона Петрова - Северо-Западная - Калинина - Космонавтов - Попова - Докучаево.