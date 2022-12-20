На барнаульском «Арбате» завершают строительство новогоднего городка

Все работы будут полностью завершены до конца недели Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на пешеходной улице Мало-Тобольская подключают иллюминацию. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на местном «Арбате» завершается строительство новогоднего городка.

На улице установили шестиметровую праздничную елку, а вход в городок украсили яркой композицией в форме звезды. Мастера к празднику создали скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а также восемь ледовых барельефов по сюжетам старых новогодних открыток.

Все работы будут полностью завершены до конца недели.