На барнаульском «Арбате» завершают строительство новогоднего городка

Все работы будут полностью завершены до конца недели
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
В Барнауле на пешеходной улице Мало-Тобольская подключают иллюминацию. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на местном «Арбате» завершается строительство новогоднего городка.
На улице установили шестиметровую праздничную елку, а вход в городок украсили яркой композицией в форме звезды. Мастера к празднику создали скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а также восемь ледовых барельефов по сюжетам старых новогодних открыток.
Все работы будут полностью завершены до конца недели.