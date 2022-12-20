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НовостиОбщество20 декабря 2022 8:18

На барнаульском «Арбате» завершают строительство новогоднего городка

Там уже начали зажигать огни
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Все работы будут полностью завершены до конца недели

Все работы будут полностью завершены до конца недели

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на пешеходной улице Мало-Тобольская подключают иллюминацию. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на местном «Арбате» завершается строительство новогоднего городка.

На улице установили шестиметровую праздничную елку, а вход в городок украсили яркой композицией в форме звезды. Мастера к празднику создали скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а также восемь ледовых барельефов по сюжетам старых новогодних открыток.

Все работы будут полностью завершены до конца недели.