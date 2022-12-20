В Алтайском крае уровень смертности вернулся к допандемийному

Главной причиной летальных исходов до сих пор является ковид Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае отмечают снижение смертности. Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, показатель вернулся к допандемийному уровню.

По словам Попова, предварительно подсчитано, что по итогам 2022 года уровень составит 14,4 на 100 тысяч населения. В прошлом году показатель составлял 19,1 на 100 тысяч. Но главной причиной летальных исходов до сих пор является ковид и осложнения, которые он дает.

К слову, взрывного роста смертности по другим заболеваниям в Алтайском крае не наблюдают.