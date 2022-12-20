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НовостиОбщество20 декабря 2022 7:59

В Алтайском крае уровень смертности вернулся к допандемийному

Но главной причиной смертности до сих пор остается ковид
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Главной причиной летальных исходов до сих пор является ковид

Главной причиной летальных исходов до сих пор является ковид

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае отмечают снижение смертности. Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, показатель вернулся к допандемийному уровню.

По словам Попова, предварительно подсчитано, что по итогам 2022 года уровень составит 14,4 на 100 тысяч населения. В прошлом году показатель составлял 19,1 на 100 тысяч. Но главной причиной летальных исходов до сих пор является ковид и осложнения, которые он дает.

К слову, взрывного роста смертности по другим заболеваниям в Алтайском крае не наблюдают.