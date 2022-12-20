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НовостиОбщество20 декабря 2022 7:32

В Барнауле оштрафовали водителя маршрутки, который не пропустил мальчика на переходе

На него составили протокол
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Мальчика на переходе спасла студентка

Мальчика на переходе спасла студентка

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульская Госавтоинспекция нашла водителя маршрутки, который не пропустил ребенка на пешеходном переходе и едва его не сбил, пишет «Инцидент Барнаул». Ранее сообщалось, что мальчика спасла студентка.

- В отношении 39-летнего водителя был составлен административный материал по ст. 12.18 КоАП РФ, за нарушение п. 14.2 ПДД РФ, вынесен административный штраф, - отметили в паблике.

Водитель признал свою вину и поблагодарил девушку, которая предотвратила трагедию.