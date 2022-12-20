На Алтае временно ограничат движение на нескольких дорожных участках

Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 20 и 21 декабря планируется временное ограничение дорожного движения. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, это связано с движением военных.

20 декабря в период с 17:20 до 19:20 будет перекрыт Чуйский тракт на участке между Полковниково и Контошино, а с 20:00 до 22:00 нельзя будет проехать по дороге «Фирсово – Бобровка – Рассказиха». Ограничение будет действовать между селами Лесное и Бобровка.

21 декабря с 13:50 до 15:00 будет перекрыт участок между селами Контошино и Налобиха, а с 17:00 до 18:00 – дорога «Фирсово – Бобровка – Рассказиха».

Время может еще измениться, водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.