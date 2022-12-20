Барнаульские дорожники устраняют последствия сильного снегопада

Уборка снега Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле дорожники продолжают устранять последствия снегопада. Ночью 20 декабря выпало 8,7 мм осадков при месячной норме 32 мм, сообщили в пресс-центре мэрии.

Специалисты МБУ «Автодорстрой» вывезли с дорог города 5124 м3 снега. Всего работало 159 единиц техники, использовано 572 тонны песчано-соляной смеси.

- Дорожная обстановка осложнена в связи с тем, что снег шел всю ночь. В настоящее время продолжаются работы по обработке проезжей части песчано-соляной смесью для устранения образовавшегося снежного наста. Через несколько часов техника приступит к прометанию дорог от снега. Усилена работа по очистке тротуаров, - отметил руководитель «Автодорстроя» Андрей Курышин.

Днем в городе работает более 140 единиц техники, а также рабочие, которые вручную расчищают общественные территории.