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НовостиОбщество20 декабря 2022 3:45

Барнаульские дорожники устраняют последствия сильного снегопада

Выпало 8,7 мм осадков при месячной норме в 32 мм
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Уборка снега

Уборка снега

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле дорожники продолжают устранять последствия снегопада. Ночью 20 декабря выпало 8,7 мм осадков при месячной норме 32 мм, сообщили в пресс-центре мэрии.

Специалисты МБУ «Автодорстрой» вывезли с дорог города 5124 м3 снега. Всего работало 159 единиц техники, использовано 572 тонны песчано-соляной смеси.

- Дорожная обстановка осложнена в связи с тем, что снег шел всю ночь. В настоящее время продолжаются работы по обработке проезжей части песчано-соляной смесью для устранения образовавшегося снежного наста. Через несколько часов техника приступит к прометанию дорог от снега. Усилена работа по очистке тротуаров, - отметил руководитель «Автодорстроя» Андрей Курышин.

Днем в городе работает более 140 единиц техники, а также рабочие, которые вручную расчищают общественные территории.