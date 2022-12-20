Мужчина погиб в ДТП с газелью на Чуйском тракте

Полиция проводит проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Тальменском районе, в котором погиб человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, иномарка столкнулась с газелью.

Авария произошла на 169-ом километре Чуйского тракта в четырех километрах от поселка Среднесибирский. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения на автомобиле Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения и врезался в ГАЗ 380432 под управлением мужчины 1962 года рождения.

Водитель внедорожника погиб на месте происшествия. Полицейские проводят проверку.