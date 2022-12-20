На Алтае установили минимальный размер заработной платы на 2023 год

Зарплаты в Алтайском крае в 2023 году вырастут Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае установили минимальный размер заработной платы на 2023 год. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, власти подписали дополнительное соглашение к документу, заключенному между краевым союзом профсоюзов, объединениями работодателей и правительством на 2021-2023 годы.

- Подписанные сегодня документы устанавливают размер региональной минимальной заработной платы на 2023 год. С 1 января следующего года она будет составлять 17 786 рублей. А с учетом увеличения на размер районного коэффициента и иных выплат, в 2023 году она будет больше 20 тысяч рублей, - рассказали в правительстве.

В документе закрепили дополнительные льготы и гарантии работникам, которые входя в число близких родственников военнослужащих, добровольцев и мобилизованных.

Также была затронута тема роста зарплат. В реальном секторе экономики средняя зарплата составляет менее 25 тысяч рублей, она должна вырасти не менее чем на 120%. Тем, кто получает от 25 до 30 тысяч рублей, должны поднять зарплату на 115%, а работникам с зарплатой от 30 до 40 тысяч - на 110%.