Пчеловодам Алтайского края станет сложнее продавать мед в 2023 году

Мед Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайским пчеловодам в 2023 году станет сложнее продавать мёд. Как пишут «Вести-Алтай», с весны вступят в силу новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы их продукции.

Согласно новым правилам, каждую партию меда будут проверять по физико-химическим показателям не позднее трех часов после отбора проб. Также пчеловоды должны будут собирать пакет документов. Это все должно сократить поступление сомнительного меда на рынок.

- Мы прекрасно понимаем, что сегодня у нас в обороте очень много фальсификаций, есть недоброкачественные поставщики данной продукции на территорию рынков, есть определённые вопросы, - отметил начальник управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров.

Правила будут касаться тех, кто продает мед, а не производит для домашнего использования.