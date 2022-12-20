20 декабря закроют движение на Социалистическом проспекте в Барнауле

Дорожный знак Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 20 декабря временно закроют движение транспорта в районе площади Свободы. Как сообщили в мэрии, движение автобусов изменится.

Ограничение будет действовать с 15:30 до 17:00 на Социалистическом проспекте от улицы Пушкина до улицы Ползунова.

- Участок перекроют в связи с проведением открытого общегородского развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, заступающих на службу по охране общественного порядка, - пояснили в администрации.

Маршруты №57, 60, 73, 109, 109оп будут двигаться по измененным схемам. Подробнее можно узнать по ссылке.