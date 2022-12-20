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НовостиОбщество20 декабря 2022 1:29

20 декабря закроют движение на Социалистическом проспекте в Барнауле

Ограничение будет действовать до 17:00
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Дорожный знак

Дорожный знак

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 20 декабря временно закроют движение транспорта в районе площади Свободы. Как сообщили в мэрии, движение автобусов изменится.

Ограничение будет действовать с 15:30 до 17:00 на Социалистическом проспекте от улицы Пушкина до улицы Ползунова.

- Участок перекроют в связи с проведением открытого общегородского развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, заступающих на службу по охране общественного порядка, - пояснили в администрации.

Маршруты №57, 60, 73, 109, 109оп будут двигаться по измененным схемам. Подробнее можно узнать по ссылке.