Житель Рубцовска избил возлюбленную за то, что она выпила спиртное

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

38-летний житель Рубцовска подозревается в избиении до смерти своей подруги. Возбуждено уголовное дело, сообщают в региональном Следкоме.

- По данным следствия, в ночное время 9 декабря 2022 года между подозреваемым и его сожительницей произошла словесная ссора из–за того, что женщина пришла из гостей в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в СК.

Во время конфликта мужчина начал жестоко избивать женщину, нанося удары по голове. В последующем 38-летнюю отвезли в больницу. Там она через несколько скончалась от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ.