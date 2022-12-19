В Алтайском крае мужчина забил знакомую до смерти обухом топора и поджег дом

Подозреваемого взяли под стражу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае заключили под стражу 42-летнего жителя Волчихинского района. Он обвиняется в убийстве своей знакомой, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, 15 декабря этого года подозреваемый приехал в село Вострово Волчихинского района. Всю ночь вместе со своей подругой он ходил по гостям и выпивал. На утро 16 декабря мужчина пришел в дом своей давней знакомой, где пить алкоголь. Во время застолья между мужчиной и хозяйкой возникла ссора из-за того, что женщина попросила дать ей в долг. Подозреваемый ей отказал, на что в ответ услышал оскорбления.

- Недовольный оскорблениями в свой адрес, злоумышленник причинил потерпевшей несколько ударов табуретом, а после множественные удары обухом топора в область головы. С целью сокрытия следов особо тяжкого преступления он поджег дом изнутри, - рассказали в СК.

69-летняя хозяйка дома умерла на месте происшествия. Несмотря на то, что злоумышленник попытался замести следы, ему не удалось отвести от себя подозрения. Подозреваемого задержали по горячим следам. Установлено, что ранее он уже был неоднократно судим.