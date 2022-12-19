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НовостиОбщество19 декабря 2022 10:06

Мэр Барнаула исполнит новогодние желания двух мальчиков

Глава города подарит одному конструктор Lego, а другому настольный футбол
Вера Березовская
Вячеслав Франк снял два шара

Вячеслав Франк снял два шара

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк принял участие в акции «Елки желаний». Он снял два шара, на которых были написаны заветные мечты детей.

– От главы краевой столицы к Новому году 7-летний Владимир получит большой конструктор Lego, а 10-летний Антон – настольный футбол, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Члены правительства, все участники оперативного совещания в правительстве региона также сняли шары. Ранее сообщалось, что в акции в том числе принял участие глава региона Виктор Томенко.