Мэр Барнаула исполнит новогодние желания двух мальчиков

Вячеслав Франк снял два шара Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк принял участие в акции «Елки желаний». Он снял два шара, на которых были написаны заветные мечты детей.

– От главы краевой столицы к Новому году 7-летний Владимир получит большой конструктор Lego, а 10-летний Антон – настольный футбол, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Члены правительства, все участники оперативного совещания в правительстве региона также сняли шары. Ранее сообщалось, что в акции в том числе принял участие глава региона Виктор Томенко.