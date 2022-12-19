Мощность предприятия позволяет выпускать до 1,5 тысяч тонн готовой продукции. Фото: Олег УКЛАДОВ

20 декабря в Новоалтайске откроется завод по выплавке металла для сельхозтехники. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка на оперативном совещании в правительстве региона.

– Общая стоимость проекта - 43 миллиона рублей, из которых 23 миллиона рублей предприятие получило по программе финансирования «Приоритет, - рассказал Вячеслав Химочка.

На данный момент все уже готово к старту производственных работ. Мощность предприятия позволяет выпускать до 1,5 тысяч тонн готовой продукции. На заводе создано 20 рабочих мест. В перспективе возможно увеличение штата до 50 человек.