Губернатор Алтайского края Виктор Томенко исполнит новогодние желания трех детей

Первые шарики с пожеланиями детей снял губернатор края Виктор Томенко Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

19 декабря в Алтайском крае стартовала всероссийская акция «Елка желаний». Первые шарики с пожеланиями детей снял губернатор края Виктор Томенко, сообщает пресс-служба правительства.

От главы региона до Нового года подарки получат трое ребят. 9-летняя Виктория получит мягкую игрушку, 7-летний Дмитрий - железную дорогу, а 9-летняя Дарья - 3D-ручку.

«В этом году у нас также участвуют и дети Славяносербского района Луганской Народной Республики, дети наших мобилизованных ребят, военнослужащих, всех, кто сегодня исполняет свой воинский долг, находится на передовой или готовится, чтобы принять участие в специальной военной операции», - отметил Виктор Томенко.

Акция проводится в акции в пятый раз. Ее цель – поддержать ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, ранее алтайские депутаты приняли участие в акции «Желание под елкой». На новогодних шариках были написаны желания детей из малообеспеченных семей.