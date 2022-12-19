Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за сильного ветра и метелей

В МЧС не исключают, что из-за плохой погоды возможно возникновение ЧП. Фото: Олег УКЛАДОВ

20 декабря в Алтайском крае прогнозируют неблагоприятные погодные условия. Ожидается снег, метели и сильный ветер, предупреждают в региональном МЧС.

По прогнозу синоптиков в регионе усилится ветер до 12-17 м/с, а по юго-востоку скорость порывов может достигнуть 22 м/с. Ночью в восточных районах пройдет сильный снег, метели, в предгорьях ожидается днем мокрый снег, образуется гололед. Автомобилистов предупреждают о гололедице на дорогах и снежных заносах в восточных районах.

Наиболее сильные порывы ветра ожидаются в Алейском, Шипуновском, Усть-Пристанском, Красногорском, Курьинском, Змеиногорском районах. Наиболее сильные осадки ожидаются в Троицком, Зональном, Бийском, Целинном, Красногорском, Чарышском районах.

В МЧС не исключают, что из-за плохой погоды возможно возникновение ЧП.