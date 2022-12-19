В Барнауле начались новогодние представления для школьников

Праздничные представления посетят около 40 тысяч барнаульских школьников Фото: Олег УКЛАДОВ

С 19 декабря в Барнауле начались показы новогодних представлений для школьников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Елки проводят для учащихся 1-4 классов в краевом театре драмы им. В.М. Шукшина, музыкальном и кукольном театрах, а также в ДК города Барнаула и ДК «Южный».

Планируется, что праздничные представления посетят около 40 тысяч барнаульских школьников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае впервые за два года пройдут губернаторские елки.