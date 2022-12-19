Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 декабря 2022 6:17

В Барнауле начались новогодние представления для школьников

Их проводят для учащихся 1-4 классов
Вера Березовская
Праздничные представления посетят около 40 тысяч барнаульских школьников

Праздничные представления посетят около 40 тысяч барнаульских школьников

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 19 декабря в Барнауле начались показы новогодних представлений для школьников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Елки проводят для учащихся 1-4 классов в краевом театре драмы им. В.М. Шукшина, музыкальном и кукольном театрах, а также в ДК города Барнаула и ДК «Южный».

Планируется, что праздничные представления посетят около 40 тысяч барнаульских школьников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае впервые за два года пройдут губернаторские елки.